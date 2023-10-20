Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:54, 20 октября 2023Мир

Российский самолет загорелся при взлете в Таджикистане

Транспортный самолет Ил-76 из России загорелся в аэропорту Гиссар в Таджикистане

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Российский самолет Ил-76, предназначенный для транспортировки грузов, при попытке взлета из аэропорта Гиссар неподалеку от столицы Таджикистана Душанбе выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, возгорание произошло в одном из двигателей авиалайнера, в результате борт выгорел дотла. В сообщении уточняется, что никто из членов экипажа не пострадал.

Ранее сообщалось, что самолет с 165 пассажирами экстренно сел в Новосибирске с одним работающим двигателем. Лайнер направлялся из Москвы в Томск, при посадке опасных последствий не наступило.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Они уже не Украина». Виталий Кличко признал потерю Киевом четырех регионов

      Байден призвал защищать мирных жителей Газы

      50-летняя Юлия Высоцкая показала лицо без косметики и восхитила россиян

      Ученые назвали способ снизить риск развития рака и деменции

      Израиль подтвердил освобождение двух пленных в Газе

      Российский самолет загорелся при взлете в Таджикистане

      Чимаев раскрыл смысл прозвища «Борз»

      В Турции визит Байдена в Израиль сочли за одобрение ударов по сектору Газа

      МИД Ливана призвал Израиль объявить о прекращении огня на 48 часов

      В Конгрессе отвергли запрос Байдена о помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости