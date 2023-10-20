Российский самолет загорелся при взлете в Таджикистане

Транспортный самолет Ил-76 из России загорелся в аэропорту Гиссар в Таджикистане

Российский самолет Ил-76, предназначенный для транспортировки грузов, при попытке взлета из аэропорта Гиссар неподалеку от столицы Таджикистана Душанбе выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, возгорание произошло в одном из двигателей авиалайнера, в результате борт выгорел дотла. В сообщении уточняется, что никто из членов экипажа не пострадал.

Ранее сообщалось, что самолет с 165 пассажирами экстренно сел в Новосибирске с одним работающим двигателем. Лайнер направлялся из Москвы в Томск, при посадке опасных последствий не наступило.