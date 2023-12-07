Раскрыта причина возгорания самолета при взлете в Улан-Удэ

Shot: самолет при взлете в Улан-Удэ загорелся из-за помпажа двигателя

Грузовой самолет Ту-204 при взлете в Улан-Удэ загорелся из-за помпажа двигателя. Причину инцидента раскрыл Telegram-канал Shot.

Издание уточняет, что под словом «помпаж» подразумевается особый режим работы двигателя, при котором нарушается газодинамическая устойчивость. По данным источника, это и могло привести к возгоранию.

Сообщается, что самолет вылетал из аэропорта Байкал, но через несколько минут у него загорелся левый двигатель. После этого пилоты запросили аварийную посадку. Известно, что борт авиакомпании «Авиастар-ТУ» сбросил топливо и благополучно сел. Пострадавших и разрушений на поле нет.

Ранее момент сброса топлива с загоревшегося самолета в Улан-Удэ попал на видео. На полуминутном ролике видно, как из летящего грузового самолета вытекает горящая струя.

