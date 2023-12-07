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17:10, 7 декабря 2023Путешествия

Очевидец рассказал о пролетавшем над Улан-Удэ охваченном пламенем самолете

Очевидец рассказал, что заметил загоревшийся над Улан-Удэ Ту-204, услышав хлопок

Кадр: iz.ru

Очевидец рассказал об охваченном пламенем самолете, который пролетал над Улан-Удэ в Бурятии, сбрасывая топливо. Своими наблюдениями он поделился с «Известиями».

По словам россиянина Андрея Молчанова, он услышал громкий хлопок, когда заметил из окна загоревшийся грузовой Ту-204 в небе. Это было около 8:00 утра по местному времени (3:00 мск). «Вот, как видно на видео, там уже вовсю двигатель был охвачен пламенем», — заключил мужчина.

Кадры сброса топлива грузовым бортом появились ранее 7 декабря. Самолет вылетел из аэропорта Байкал. После начала возгорания капитан воздушного судна принял решение совершить посадку. В результате ЧП никто не пострадал.

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      Зарина Дзагоева
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