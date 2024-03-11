50 человек пострадали из-за технической неполадки самолета Latam Airlines

Полсотни пассажиров пострадали из-за технической неполадки самолета южноамериканской авиакомпании Latam Airlines. Об этом пишет Sky News Australia.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 11 марта, на борту лайнера, летевшего из Сиднея (Австралия) в Окленд (Новая Зеландия). Кареты экстренной помощи встретили воздушное судно после посадки в международном аэропорту Окленда.

По данным источника, 50 пассажирам рейса потребовалась медицинская помощь после получения травм, 13 из них пришлось доставить в больницу Мидмора. Состояние одного человека оценивается как тяжелое.

Первоначальные отчеты показали, что травмы получили 24 путешественника, однако позже эти данные обновились, поскольку начали вскрываться новые подробности инцидента.

Представители Latam Airlines сообщили NZ Herald, что у самолета возникла техническая неполадка, вызвавшая «мощную тряску».

Ранее самолет Maleth Aero попал в сильную турбулентность, в результате чего пострадали 11 человек. Одна из пассажирок описала произошедшее фразой «внезапно самолет просто упал».

