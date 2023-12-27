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20:03, 27 декабря 2023Путешествия

Пассажирка описала полет в турбулентности фразой «внезапно самолет просто упал»

11 пассажиров самолета пострадали от сильной турбулентности на рейсе в Манчестер

Фото: Eduardo Velazco Guart / Unsplash

Самолет Maleth Aero попал в сильную турбулентность, в результате чего пострадали 11 пассажиров. Участница рейса описала произошедшее в полете фразой «настоящий хаос», ее слова приводит издание Manchester Evening News.

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Барбадоса в Манчестер в канун Рождества. «Мы летели около двух часов, и все было нормально, а потом внезапно самолет просто упал», — рассказала пассажирка.

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По ее словам, экипаж не предупредил путешественников о возможной турбулентности, поэтому люди сильно испугались. Уточняется, что воздушному судну пришлось сменить курс и сесть на Бермудских островах.

Из-за турбулентности 11 пассажиров получили легкие травмы. На Бермудах пострадавших отправили в больницу, а остальных туристов разместили в отеле. Самолет отправился в Манчестер на следующий день.

Ранее лайнер американской авиакомпании экстренно сменил курс при полете в Денвер и сел в Уичито с горящим двигателем. «Мы видели вырывающееся пламя и дым. К счастью, мы выжили», — рассказал один из участников рейса.

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      Мария Борисова
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