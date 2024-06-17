Двигатель самолета с десятками пассажиров на борту загорелся после взлета и попал на видео

Двигатель самолета Virgin Australia с 73 пассажирами загорелся после взлета

Двигатель самолета авиакомпании Virgin Australia с десятками пассажиров на борту загорелся в воздухе. Инцидент попал на видео, которое публикует Otago Daily Times.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла с лайнером, следовавшим из Квинстауна в Мельбурн, Новая Зеландия. По данным источника, сразу после взлета в двигателе воздушного судна заметили пламя. Предположительно, это случилось после столкновения с птицей.

В итоге самолет сменил курс и благополучно приземлился в аэропорту города Инверкаргилл. Никто из 73 находившихся на борту людей не пострадал.

В мае самолет авиакомпании Air India сменил курс и совершил вынужденную посадку из-за пожара в двигателе. На борту находилось 179 пассажиров и шесть членов экипажа.

