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16:03, 20 мая 2024Путешествия

Двигатель самолета с 179 пассажирами на борту загорелся в небе и попал на видео

DM: самолет Air India совершил вынужденную посадку из-за пожара в двигателе
СюжетАварийная посадка самолета

Самолет авиакомпании Air India сменил курс и совершил вынужденную посадку из-за пожара в двигателе. Инцидент попал на видео, которое публикует издание Daily Mail (DM).

Уточняется, что нештатная ситуация произошла в субботу, 18 мая, на рейсе из Бангалора в Кочи, Индия. Двигатель воздушного судна, на борту которого находилось 179 пассажиров и 6 членов экипажа, загорелся в небе через несколько минут после вылета. Экипаж объявил чрезвычайную ситуацию и решил вернуться в аэропорт Бангалора. После приземления людей эвакуировали, пожар был благополучно потушен, отмечает источник.

На снятых одним из очевидцев кадрах видно оранжевое свечение из окна, которое постепенно становится все ярче и вскоре превращается в языки пламени. На заднем плане также слышны предупреждения персонала: «Пожалуйста, садитесь, все под контролем!» На другом видео, снятом снаружи самолета на взлетно-посадочной полосе, службы экстренной помощи спешат к лайнеру под громкие крики людей.

В заявлении авиакомпании говорится, что для установления причины возгорания необходимо провести тщательное расследование.

Ранее самолет авиакомпании Garuda Indonesia с сотнями пассажиров на борту совершил аварийную посадку из-за пожара в двигателе. После приземления всех путешественников и членов экипажа эвакуировали.

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      Алина Черненко
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