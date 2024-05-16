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14:03, 16 мая 2024Путешествия

Самолет с сотнями пассажиров совершил аварийную посадку из-за пожара в двигателе

Самолет Garuda Indonesia совершил аварийную посадку из-за пожара в двигателе
СюжетПожар в Санкт-Петербурге

Самолет авиакомпании Garuda Indonesia с сотнями пассажиров на борту совершил аварийную посадку из-за пожара в двигателе. Об этом пишет The Independent.

Уточняется, что инцидент произошел с Boeing 747-400, направлявшимся из индонезийского города Макасар в Медину, Саудовская Аравия. После того как в одном из двигателей произошло возгорание, воздушное судно вернулось в аэропорт.

Представители перевозчика сообщили, что после посадки все 450 пассажиров и 18 членов экипажа были благополучно эвакуированы, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в самолете российской авиакомпании, летевшем из Санкт-Петербурга в Уфу, сработал датчик пожара в грузовом отсеке. Воздушное судно совершило вынужденную посадку в Кирове.

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      Алина Черненко
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