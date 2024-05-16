В летевшем над Россией самолете сработал датчик пожара

«Авиаторщина»: в летевшем в Уфу SSJ-100 сработал датчик пожара в грузовом отсеке

В самолете российской авиакомпании, летевшем из Санкт-Петербурга в Уфу, сработал датчик пожара в грузовом отсеке. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел примерно через полтора часа после того как Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) вылетел из аэропорта Пулково. Командир воздушного судна доложил о произошедшем диспетчерам, и лайнер совершил вынужденную посадку в Кирове.

Представители перевозчика сообщили, что пассажиров доставят в точку назначения на резервном воздушном судне, которое прибудет из Шереметьево. На время ожидания людям предоставят необходимые услуги.

В апреле в самолете американского лоукостера Southwest Airlines почти сразу после взлета случился пожар. На борту находилось более 100 пассажиров, никто из них не пострадал.