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11:28, 16 мая 2024Путешествия

В летевшем над Россией самолете сработал датчик пожара

«Авиаторщина»: в летевшем в Уфу SSJ-100 сработал датчик пожара в грузовом отсеке

Фото: Sergei Mikhailichenko / Globallookpress.com

В самолете российской авиакомпании, летевшем из Санкт-Петербурга в Уфу, сработал датчик пожара в грузовом отсеке. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел примерно через полтора часа после того как Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) вылетел из аэропорта Пулково. Командир воздушного судна доложил о произошедшем диспетчерам, и лайнер совершил вынужденную посадку в Кирове.

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Представители перевозчика сообщили, что пассажиров доставят в точку назначения на резервном воздушном судне, которое прибудет из Шереметьево. На время ожидания людям предоставят необходимые услуги.

В апреле в самолете американского лоукостера Southwest Airlines почти сразу после взлета случился пожар. На борту находилось более 100 пассажиров, никто из них не пострадал.

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      Алина Черненко
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