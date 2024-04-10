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17:37, 10 апреля 2024Путешествия

В самолете со 115 пассажирами на борту случился пожар

AeroInside: в отсеке шасси самолета Southwest Airlines случился пожар

Фото: Jeramey Lende / Shutterstock / Fotodom

В самолете американского лоукостера Southwest Airlines случился пожар. Об этом пишет портал AeroInside.

Инцидент случился с Boeing 737-700, следовавшим по маршруту Форт-Уолтон-Бич (Флорида) — Даллас-Лав (Техас), практически сразу после вылета. Возгорание произошло в отсеке шасси лайнера. В момент происшествия на борту воздушного судна находились 115 пассажиров.

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По данным источника, пилоты приняли решение следовать на запасной аэродром. В результате самолет приземлился в аэропорту Атланты (Джорджия) примерно через 45 минут после начала рейса. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пожар был потушен, и лайнер вернулся в строй примерно через 14,5 часа после аварийного приземления.

Самолет российской авиакомпании UTair подал сигнал срочности в небе. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Нижневартовск Boeing 737–500. Во время полета у лайнера отказал генератор.

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      Фариза Бацазова
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