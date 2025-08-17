Чимаев после победы над дю Плесси извинился перед главой UFC Дэйной Уайтом

Представляющий ОАЭ боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев после поединка с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси извинился перед главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом. Его слова прозвучали на пресс-конференции после боя, запись доступна на YouTube-канале UFC.

«Извиняюсь перед Дэйной — он любит досрочные победы. Я пытался на последних секундах боя, но допустил ошибку», — заявил Чимаев.

Чимаев победил дю Плесси в главном бою турнира UFC 319 и установил рекорд

Бой Чимаева и дю Плесси возглавил турнир UFC 319, проходивший в Чикаго (США). Уроженец Чечни доминировал на всем протяжении поединка. Он проводил тейкдауны в каждом раунде и большую часть боя контролировал оппонента. Благодаря этому одержал разгромную победу единогласным решением судей: 50-44, 50-44, 50-44.

31-летний Чимаев остался непобежденным: в его активе 15 побед в профессиональной карьере, в том числе девять в UFC. Дю Плесси потерпел третье поражение в ММА, у него за плечами 23 победы.

В это бою Чимаев установил рекорд UFC по количеству точных ударов.

529 точных ударов нанес Чимаев

Всего он выбросил 567 ударов за поединок, в то время как дю Плесси нанес 68 ударов, 45 из которых достигли цели. Предыдущий рекорд принадлежал американцу Максу Холлоуэю, который в 2021 году в бою с Кэлвином Каттаров попал по сопернику 447 раз.

Чимаева раскритиковали за скучный бой, дю Плесси признал превосходство Хамзата

В сети Чимаева раскритиковали за скучный бой, большую часть которого он контролировал базового ударника дю Плесси в партере и пытался выйти на болевой или удушающий прием. Всего Хамзат провел в контроле 21 минуту 40 секунд.

Фото: Geoff Stellfox / Getty Images

На критику в адрес Чимаева отреагировал бывший чемпион UFC в легчайшем весе Деметриус Джонсон. Он дал совет фанатам, оставшимся недовольными таким стилем ведения боя.

«Если вы, ребята, не хотите видеть борьбу, то не смотрите UFC. Слушайте, вы жалуетесь на то, что очень легко исправить. Допустим, Хамзат снова будет драться. Все, что вам нужно сделать, это увидеть одну кнопку. Она называется "Выключить". Это очень простая проблема, которую элементарно решить, ребята. Не усложняйте», — сказал Джонсон.

При этом сам дю Плесси похвалил Чимаева и признал, что он победил заслуженно.

Сегодня он был лучшим бойцом и победил меня честно и справедливо. Думаю только об одном — что хочу вернуться и забрать свой пояс. Но пока он принадлежит ему Дрикус Дю Плесси

Новому чемпиону UFC в среднем весе выписали бонус в размере 50 тысяч долларов за яркое выступление. Помимо уроженца Чечни, бонус от промоушена получили еще три бойца: британец Лерон Мерфи, американец Тим Эллиотт и бразилец Карлос Пратес.

Другие бойцы высоко оценили выступление Чимаева и поздравили его

Несмотря на критику некоторых болельщиков, Чимаев удостоился высокой оценки от других бойцов. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поздравил Чимаева в соцсетях: «Первый чемпион UFC из Чечни! Поздравляю!».

Комплиментарно высказался о Чимаеве еще один бывший чемпион UFC Генри Сехудо. «Дрикус показал силу духа, но Хамзат сейчас на другом уровне. Он спокойно может стать чемпионом на долгие годы», — отметил он.

Коротко поздравил Чимаева действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили. «Поздравляю Хамзата и Чечню», — написал Двалившили.

Фото: Geoff Stellfox / Getty Images

Чимаев выразил готовность провести защиту титула уже через два месяца

Чимаев, не получивший серьезного урона в поединке с дю Плесси, готов провести первую защиту титула уже через два месяца на турнире UFC 321, который должен пройти в ОАЭ 25 октября. Подтвердил вероятность такого развития событий и президент UFC Уайт.

До боя с чемпионом Чимаев занимал в рейтинге среднего веса третье место. Теперь его вероятными соперниками могут стать представляющий Францию Нассурдин Имавов, стоявший на первой строчке рейтинга, или расположившийся следом за ним американец Шон Стрикленд, который уже был чемпионом.

Стрикленд успел бросить Чимаеву вызов: «Наверное, я единственный в UFC, кто может бороться с ним пять раундов...». Уроженец Чечни отреагировал на слова американца так: «Я изобью его везде, даже в стойке. Этот парень слишком много говорит, он забавный».