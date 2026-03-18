Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:25, 18 марта 2026Экономика

Прогноз по поводу ключевой ставки Банка России оказался единодушным

Все опрошенные ТАСС аналитики спрогнозировали снижение ключевой ставки до 15 %
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Все 19 опрошенных аналитиков, представляющих ведущие российские кредитные организации и инвесткомпании, ожидают, что 20 марта Центробанк (ЦБ) РФ снизит ключевую ставку еще на 0,5 процентного пункта, до 15 процентов годовых. О том, что прогноз экспертов по поводу ставки оказался единодушным, сообщает ТАСС.

Собеседники журналистов указали, что текущая динамика инфляции и запас жесткости монетарной политики ЦБ позволяют продолжить снижение ставки, особенно на фоне замедления экономики в начале года.

Отмечая, что «эффект от НДС и тарифов в начале года перестал проникать в данные», что сказывается на замедлении темпов роста цен. В то же время аналитики учитывают факторы неопределенности и ожидания ускорения глобальной инфляции в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, способные оказать влияние и на внутрироссийский рынок, из-за чего дальнейшее снижение ставки может оказаться более плавным, чем планировалось.

ЦБ в феврале снизил ключевую ставку с 16 до 15,5 процента, подчеркнув, что уверенность в возможности продолжить смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) в ближайшие месяцы повысилась. В то же время регулятор отмечает, что ДКП «пока должна оставаться жесткой, чтобы минимизировать проявление вторичных эффектов от временных и разовых факторов на инфляцию и обеспечить ее снижение и последующее закрепление на целевом уровне».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok