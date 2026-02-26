ЦБ заявил об уверенности в возможном снижении ключевой ставки

ЦБ: Уверенность в возможности продолжить снижение ключевой ставки повысилась

У Центробанка (ЦБ) повысилась уверенность в возможности продолжить смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) на ближайших заседаниях. Об этом в резюме обсуждения ключевой ставки заявили представители регулятора.

Центробанк будет оценивать целесообразность дальнейшего смягчения ДКП на ближайших заседаниях — его решения будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

При этом участники обсуждения ключевой ставки отметили, что для возвращения инфляции к цели в 2027-м может потребоваться более высокая ключевая ставка.

«Это связано с более сдержанной оценкой скорости снижения инфляционных ожиданий в 2026 году. Их динамика может быть более инерционной, в том числе с учетом индексаций регулируемых цен и тарифов в 2026-2027 годах существенно выше цели по инфляции», — допустили в регуляторе.

Банк России объяснил принятое на прошлой неделе решение снизить ключевую ставку с 16 до 15,5 процента тем, что экономика страны постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста. В то же время устойчивые показатели текущего роста цен существенно не изменились. При этом прогноз по инфляции на 2026 год регулятор повысил с 4-5 до 4,5–5,5 процента.