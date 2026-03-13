В Центробанке объяснили необходимость жесткой денежной политики

Банк России: Высокая ключевая ставка необходима для возвращения инфляции к цели

Высокая ключевая ставка необходима для возвращения инфляции к целевому уровню. Так необходимость жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) объяснили в Центральном банке (ЦБ) России.

В обзоре финансовых инструментов за 2025 год регулятор отметил, что высокие ставки помогают минимизировать вторичные эффектов от ряда факторов, которые разгоняют цены. К таким в ЦБ отнесли повышение ставки НДС и других сборов, а также плановую индексацию тарифов на коммунальные услуги. Также жесткая ДКП способствует снижению инфляции и последующего закрепления ее на целевом уровне.

«ДКП пока должна оставаться жесткой, чтобы минимизировать проявление вторичных эффектов от временных и разовых факторов на инфляцию и обеспечить ее снижение и последующее закрепление на целевом уровне», — поясняют в Центробанке.

Как полагают в Банке России, резкое ослабление денежно-кредитной политики с большой долей вероятности приведет к взрывному росту потребительских цен в России. Снижение ключевой ставки до трех процентов годовых, полагают аналитики, приведет к гиперинфляции на внутреннем рынке. Длительное сохранение ставки на столь низком уровне при нынешнем темпе роста цен в 6 процентов разгонит инфляцию до новых пиковых значений.