Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:23, 13 марта 2026Экономика

В Центробанке объяснили необходимость жесткой денежной политики

Банк России: Высокая ключевая ставка необходима для возвращения инфляции к цели
Вячеслав Агапов

Фото: Чингаев Ярослав / АГН «Москва»

Высокая ключевая ставка необходима для возвращения инфляции к целевому уровню. Так необходимость жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) объяснили в Центральном банке (ЦБ) России.

В обзоре финансовых инструментов за 2025 год регулятор отметил, что высокие ставки помогают минимизировать вторичные эффектов от ряда факторов, которые разгоняют цены. К таким в ЦБ отнесли повышение ставки НДС и других сборов, а также плановую индексацию тарифов на коммунальные услуги. Также жесткая ДКП способствует снижению инфляции и последующего закрепления ее на целевом уровне.

«ДКП пока должна оставаться жесткой, чтобы минимизировать проявление вторичных эффектов от временных и разовых факторов на инфляцию и обеспечить ее снижение и последующее закрепление на целевом уровне», — поясняют в Центробанке.

Как полагают в Банке России, резкое ослабление денежно-кредитной политики с большой долей вероятности приведет к взрывному росту потребительских цен в России. Снижение ключевой ставки до трех процентов годовых, полагают аналитики, приведет к гиперинфляции на внутреннем рынке. Длительное сохранение ставки на столь низком уровне при нынешнем темпе роста цен в 6 процентов разгонит инфляцию до новых пиковых значений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц высказался о смягчении санкций США против российской нефти

    Женщины отправили заключенным наркотики и телефоны в воронах

    Боец СВО рассказал о 16 промахах охотившихся за ним дронов ВСУ

    Мерц сделал заявление о конфликте на Ближнем Востоке

    В России многодетная семья попала под уголовное дело из-за места проведения гендер-пати

    Известный хирург оценил внешность Джима Керри на фоне обвинений в пластике

    Российского подростка будут судить за выстрел в лицо сверстнику

    Скрывавшийся под псевдонимом россиянин попал под следствие

    «США признают очевидное». Дмитриев заявил, что российскую нефть активнее покупают на фоне смягчения санкций

    На Украине обвинили Венгрию в провокации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok