Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:24, 11 марта 2026Экономика

ЦБ назвал условие взрывного роста цен в России

ЦБ: Снижение ключевой ставки до трех процентов приведет к гиперинфляции в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Резкое ослабление денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ) с большой долей вероятности приведет к взрывному росту потребительских цен в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическую записку сотрудников департаментов регулятора.

Снижение ключевой ставки до трех процентов годовых, полагают аналитики, приведет к гиперинфляции на внутреннем рынке. Длительное сохранение ставки на столь низком уровне при нынешнем темпе роста цен в 6 процентов разгонит инфляцию до новых пиковых значений, предупредили в ЦБ.

При таком раскладе, добавили в регуляторе, инфляция станет неконтролируемой, что повлечет за собой значительные риски для российской экономики. В долгосрочной перспективе реализация подобного сценария приведет к падению ВВП. Чтобы избежать таких угроз в обозримом будущем, ЦБ продолжит придерживаться осторожной ДКП, заключается в документе.

По итогам февральского заседания совет директоров регулятора понизил ключевую ставку до 15,5 процента годовых. Перейти к более резкому смягчению ДКП в начале 2026 года помешал ряд факторов, включая январский разгон цен на фоне повышения НДС с 20 до 22 процентов, а также сохранение инфляционных ожиданий россиян и бизнеса на повышенном уровне. Еще одним барьером для снижения ставки может стать пересмотр бюджетного правила. Если при изменении базовой цены на нефть Urals не будут пересмотрены расходы бюджета, Банку России придется затормозить процесс смягчения ДКП.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массовом вывозе убитых после удара по пансионату под Николаевом

    Автомобиль протаранил ворота Белого дома

    «Радиостанция Судного дня» повторила три уже звучавших в эфире слова

    Россиян призвали защитить питомцев от одной опасности весной

    В Кремле высказались о потерях бизнеса из-за ситуации с интернетом

    Имущество крупнейшей в России IT-корпорации захотели конфисковать

    Психотерапевт предупредила о ярком симптоме тревожного расстройства

    Певица Бьянка захотела кардинальных перемен во внешности

    В Иране высказались о ранении нового верховного лидера

    ЦБ назвал условие взрывного роста цен в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok