ЦБ назвал условие взрывного роста цен в России

ЦБ: Снижение ключевой ставки до трех процентов приведет к гиперинфляции в России

Резкое ослабление денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ) с большой долей вероятности приведет к взрывному росту потребительских цен в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическую записку сотрудников департаментов регулятора.

Снижение ключевой ставки до трех процентов годовых, полагают аналитики, приведет к гиперинфляции на внутреннем рынке. Длительное сохранение ставки на столь низком уровне при нынешнем темпе роста цен в 6 процентов разгонит инфляцию до новых пиковых значений, предупредили в ЦБ.

При таком раскладе, добавили в регуляторе, инфляция станет неконтролируемой, что повлечет за собой значительные риски для российской экономики. В долгосрочной перспективе реализация подобного сценария приведет к падению ВВП. Чтобы избежать таких угроз в обозримом будущем, ЦБ продолжит придерживаться осторожной ДКП, заключается в документе.

По итогам февральского заседания совет директоров регулятора понизил ключевую ставку до 15,5 процента годовых. Перейти к более резкому смягчению ДКП в начале 2026 года помешал ряд факторов, включая январский разгон цен на фоне повышения НДС с 20 до 22 процентов, а также сохранение инфляционных ожиданий россиян и бизнеса на повышенном уровне. Еще одним барьером для снижения ставки может стать пересмотр бюджетного правила. Если при изменении базовой цены на нефть Urals не будут пересмотрены расходы бюджета, Банку России придется затормозить процесс смягчения ДКП.