«Подарившие» своих детей три россиянки выслушали приговор

В Москве суд приговорил к 3,5 года условно трех женщин, отдавших своих детей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В 2019 году Зухра Минигалеева, Аурика Долич и Гулия Муртазина родили детей и, не желая их оставлять, отдали младенцев многодетной матери Юлии Логиновой и Наталье Патоке. Последние организовали приюты для беременных женщин, которые не желали оставлять детей, и регистрировали младенцев по подложным документам как своих.

Уголовное дело о торговле младенцами возбудили 16 октября 2023 года. Всего по делу проходят 19 фигурантов, среди которых три многодетных матери. У Логиновой на иждивении находятся 15 детей. Результаты ДНК-тестов подтвердили продажу четырех мальчиков и трех девочек, которых при помощи Патоки усыновила и удочерила Логинова.

