Названо лучшее время для завтрака

Диетолог Жернова: Лучшее время для завтрака — первый час после пробуждения
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Врач-диетолог Светлана Жернова рассказала, что время приема пищи влияет на человека и его самочувствие. Когда лучше начинать завтрак, обед и ужин она подсказала в беседе с «Газетой.Ru».

Лучшим временем для завтрака Жернова назвала первый час после пробуждения. При этом, по ее словам, важно не конкретное время, а регулярность и предсказуемость приема пищи. В таком случае организм успевает подготовиться к пищеварению, а хаотичное питание, частые перекусы и пропуск завтрака ведут к перепадам сахара в крови, раздражительности и перееданию вечером. «Если слишком долго откладывать первый прием пищи, повышается уровень гормонов голода, а вечером человеку становится сложнее контролировать аппетит», — пояснила врач.

Эксперт добавила, что универсального времени для еды не существует, поскольку многое зависит от режима сна и циркадных ритмов человека. При этом обед, по ее словам, часто становится ключевым приемом пищи, а ужинать лучше за несколько часов до сна, чтобы не ухудшать качество отдыха и не перегружать пищеварение.

Ранее диетологи Диего Риги и Клара Алвес Делави предупредили, что полностью отказываться от каких-либо продуктов опасно. По их словам, если исключить из рациона три и более продукта, это может негативно сказаться на работе кишечника.

