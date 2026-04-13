В России ужесточили правила продажи трех лекарств

Минздрав России ужесточил правила продаж трех лекарственных препаратов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минздрав расширил перечень лекарственных средств, которые подлежат предметно-количественному учету, включив туда три препарата. Об ужесточении продаж лекарств говорится в соответствующем приказе министерства, пишет ТАСС.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету», — отмечается в документе.

В список вошли противоэпилептическое лекарство габапентин, баклофен, который используют для снижения мышечного тонуса, и комбинированное обезболивающее средство, включающее в себя дицикловерин и парацетамол.

Ранее стало известно, что в России расширили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), дополнив его новыми действующими веществами. В список вошел отечественный препарат с МНН «Гофликицепт», который применяют для терапии сердечного заболевания.

