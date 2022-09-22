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Врач с Первого канала назвал снижающий риск развития рака продукт

Врач Продеус назвал белокочанную капусту снижающим риск развития рака продуктом

Фото: Shelley Pauls / Unsplash

Врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал продукт, употребление которого может снизить риск развития рака. Выпуск передачи доступен на официальном сайте телеканала.

Специалист заявил, что белокочанная капуста может защитить организм от онкологических заболеваний. Как объяснил Продеус, в этом продукте содержится сульфорафан — вещество, которое предотвращает развитие опухолей, в том числе злокачественных.

«В присутствии сульфорафана раковые клетки погибают», — подчеркнул иммунолог.

Ранее Продеус раскрыл неочевидную причину обострения астмы — хронического заболевания, симптомом которого являются периодические приступы кашля. Врач отметил, что спровоцировать обострение этого заболевания может неблагоприятный эмоциональный фон.

Перед этим Продеус предупредил об опасности приема противокашлевых препаратов. По словам иммунолога, эта группа лекарств мешает выведению мокроты из дыхательных путей и может навредить организму. В этой связи он порекомендовал принимать противокашлевые препараты только после назначения врача.

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Евгения Наумова
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