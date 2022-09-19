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Врач назвал неочевидную причину развития астмы

Врач Андрей Продеус назвал неблагоприятный эмоциональный фон причиной обострения астмы

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Врач-педиатр и иммунолог Андрей Продеус назвал неочевидную причину развития астмы. В ролике, опубликованном в его блоге на платформе «Дзен», он рассказал, что неблагоприятный эмоциональный фон может провоцировать обострение заболевания.

Бронхиальная астма является хроническим аллергическим воспалением, которое вызывает трудности дыхания, объяснил Продеус. «Просвет бронхов становится маленьким из-за отека и спазма», — уточнил он. По словам специалиста, чаще всего развитию заболевания способствуют аллергические реакции. «Но есть одна вещь, которую нельзя недооценивать — это психогенные факторы», — подчеркнул он.

Доктор рассказал, что эмоциональная составляющая напрямую влияет на обострение астмы. Согласно статистике, у детей из эмоционально нестабильных семей на 60 процентов чаще возникают приступы астмы, отметил Продеус. «И количество лекарственных препаратов, чаще всего гормональных, таким детям приходится использовать больше», — добавил он. Это происходит потому, что контролировать спазмы и отеки слизистых бронхов становится тяжелее, заключил врач.

Ранее Продеус раскрыл причины роста числа россиян, страдающих от астмы, аллергии или лишнего веса. Доктор заявил, что к этому приводит слишком частое применение кесарева сечения в современной медицине.

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Олег Давыдов
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