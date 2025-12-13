Реклама

Интернет и СМИ
15:29, 13 декабря 2025Интернет и СМИ

Пару бьюти-блогеров задержали в Москве

Суд избрал меру пресечения бьюти-блогерам из Москвы, обвиненным в клевете
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Арси Целесте»

Суд отпустил супружескую пару бьюти-блогеров Арси и Алекса Целесте под запрет определенных действий. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Блогеров задержали в Москве по уголовному делу о клевете. По данным канала, на них подала в суд одна из косметических компаний — в своих роликах супруги называли товары этой фирмы вредными.

Если вина пары будет доказана, им может грозить штраф или исправительные работы.

Ранее сообщалось, что Елену Блиновскую отправили в «блатной» отряд женской колонии Владимирской области. Блогер отбывает там свой срок по делу о неуплате налогов.

