Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:28, 16 июня 2026Забота о себе

Онколог высказался об эффективности противораковых диет

Онколог Ивашков: Диеты не доказали способность излечивать рак
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Brooke Lark / Unsplash

Онколог Владимир Ивашков развеял несколько мифов о питании во время лечения онкологических заболеваний. В своем Telegram-канале он также высказался об эффективности противораковых диет.

Ивашков подчеркнул, что противораковые диеты являются мифом. По его словам, ни одна система питания не доказала способность излечивать подобные патологии. Однако пациенту действительно важно составить сбалансированный рацион, чтобы поддерживать силы организма и качество жизни, уточнил доктор.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

Он добавил, что ежедневное меню необходимо разрабатывать исключительно на приеме у диетолога. Врач призвал не пользоваться советами из интернета и рекомендациями, которые дали знакомые.

При этом другой крайностью Ивашков назвал голодание. «Потеря более пяти процентов массы тела ухудшает прогноз и переносимость лечения. Белковое питание — необходимость, а не роскошь», — предупредил Ивашков.

Ранее онколог Расул Ахмаев назвал признаки опасных родинок. Так, он призвал обследоваться, если у невуса неровные или размытые края.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Спутник оглох». Россия научилась подавлять связь Starlink у ВСУ. Как это работает и к чему может привести

    Внешность сотрудника Шереметьево вызвала ажиотаж в сети

    В Госдуме ответили на решение G7 в отношении России

    Пользователи сети описали русофобию в Грузии фразой «настоящий кошмар»

    Издевавшаяся над годовалым сыном россиянка избежала тюрьмы

    Звезда «Клюквенного щербета» умерла после приема препаратов

    Постсоветская республика откажется от российской пшеницы

    Назван способ обезопасить себя от мошенников при строительстве дома

    Раскрыто отношение Ельцина к желанию Севастополя войти в состав России в девяностые

    Онколог высказался об эффективности противораковых диет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok