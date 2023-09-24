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16:42, 24 сентября 2023Силовые структуры

Россиян задержали за фотосессию с коктейлем Молотова

Baza: в Благовещенске задержали девушку и мужчину за фотосессию у военкомата

Фото: Ayman Nobani / Globallookpress.com

В Благовещенске Амурской области задержали 25-летнюю девушку и 38-летнего мужчину за фотосессию у военкомата. О произошедшем сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По его информации, вечером 23 сентября у пункта сбора военкомата на Железнодорожной улице заметили странную пару. Россияне подошли к забору комиссариата и сделали снимок с коктейлем Молотова в руках на фоне здания.

Происходящее заметили сотрудники полиции, которые и задержали граждан. Мужчина на допросе рассказал, что за поджог военкомата ему пообещал 50 тысяч рублей некий куратор из Telegram. Житель Благовещенска отметил, что заказчики требовали предъявить доказательства, по этой причине он взял с собой подругу, которая должна была зафиксировать атаку на камеру.

Однако пара не учла главного: здание военкомата уже пытались поджечь. В связи с этим у комиссариата выставили круглосуточную охрану. Сейчас правоохранители выясняют, были ли задержанные причастны к другим схожим атакам.

В августе сообщалось, что мужчина получил шесть лет за попытку поджога военкомата в Краснодаре.

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    Анна Щербакова
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