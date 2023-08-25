Метнувший коктейли Молотова в военкомат россиянин осужден на шесть лет

Россиянин получил шесть лет за попытку поджога военкомата в Краснодаре

Южный окружной военный суд приговорил к шести годам лишения свободы Олега Важдаева, метнувшего коктейли Молотова в здание военкомата в Краснодаре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Важдаев признан виновным в покушении на совершение теракта. Первые два года из назначенного наказания он проведет в тюрьме, а затем будет переведен в колонию строгого режима.

Суд установил, что в сентябре 2022 года Важдаев изготовил и разлил в бутылки самодельные зажигательные смеси, принес их к военному комиссариату, там поджег фитили и бросил в окно здания. Возгорания не произошло по независящим от поджигателя обстоятельствам.

Ранее 25 августа ФСБ заявила, что за поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД в России стоят украинские спецслужбы. В ходе расследования выяснилось, что исполнителей находят по объявлениям в интернете, которые обещают «быстрый заработок». Украинские спецслужбы предпочитают привлекать к совершению противоправных действий молодежь, пожилых людей, маргиналов и граждан с психическими заболеваниями, так как они не отдают отчет своим действиям. Им сулят за работу 10-20 тысяч рублей.