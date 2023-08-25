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10:04, 25 августа 2023Силовые структуры

ФСБ обвинила украинские спецслужбы в поджогах объектов МВД в России

ФСБ: украинские спецслужбы стоят за поджогами объектов РЖД, Минобороны и МВД РФ

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Украинские спецслужбы стоят за поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД в России. Об этом РИА Новости сообщили в ФСБ России.

В ходе расследования выяснилось, что исполнителей находят по объявлениям в интернете, которые обещают «быстрый заработок». Украинские спецслужбы предпочитают привлекать к совершению противоправных действий молодежь, пожилых людей, маргиналов и граждан с психическими заболеваниями, так как они не отдают отчет своим действиям. Им сулят за работу 10-20 тысяч рублей.

Также на поджоги россиян подбивают с помощью психологических манипуляций телефонные мошенники, действующие под видом сотрудников правоохранительных органов. Убеждая граждан перевести сбережения на «безопасные счета», тем самым аферисты обманом склоняют их в финансированию украинских войск.

В ФСБ предостерегли россиян от совершения тяжких преступлений.

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    Любовь Ширижик
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