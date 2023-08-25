Поджоги в России и признания задержанных ФСБ попали на видео

ФСБ показала видео совершенных по указанию украинских спецслужб поджогов в РФ

Начало событий в новости ФСБ обвинила украинские спецслужбы в поджогах объектов МВД в России

ФСБ показала видео с поджогами, совершенными в России по указанию украинских спецслужб. Записи публикуют «Известия».

На кадрах видны поджигатели, бросающие в здания коктейли Молотова. Они дают признательные показания после задержания.

Ранее 25 августа ФСБ сообщила, что украинские спецслужбы стоят за поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД в России. В ходе расследования выяснилось, что исполнителей находят по объявлениям в интернете, которые обещают «быстрый заработок». Украинские спецслужбы предпочитают привлекать к совершению противоправных действий молодежь, пожилых людей, маргиналов и граждан с психическими заболеваниями, так как они не отдают отчет своим действиям. Им сулят за работу 10-20 тысяч рублей.

Также на поджоги россиян подбивают с помощью психологических манипуляций телефонные мошенники, действующие под видом сотрудников правоохранительных органов. Убеждая граждан перевести сбережения на «безопасные» счета, тем самым аферисты обманом склоняют их к финансированию украинских войск.

