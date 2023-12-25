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18:25, 25 декабря 2023Силовые структуры

В отношении пытавшегося поджечь военкомат россиянина возбудили дело о госизмене

В Петербурге на обвиненного в поджоге военкомата мужчину завели дело о госизмене

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Первый Западный окружной военный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении петербургского медбрата Максима Асрияна (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), арестованного за покушение на поджог военкомата. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, материалы дела поступили в суд в пятницу, 22 декабря. Помимо статьи о покушении на террористический акт, по которой мужчину задержали и заключили под стражу, обвинение дополнилось статьей о государственной измене.

Асриян находится под стражей с 10 октября 2022 года. По версии следствия, он планировал поджечь военкомат во Фрунзенском районе Петербурга с помощью коктейлей Молотова, но, заметив около здания сотрудников Росгвардии, передумал. При аресте он признал вину.

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      Олеся Мицкевич
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