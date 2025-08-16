Россия
12:30, 16 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на сообщения о достижении воздушного перемирия на Украине

Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Павел Грибов / РИА Новости

У России сейчас полное господство в воздухе в зоне проведения специальной военной операции (СВО), поэтому не факт, что перемирие для нас выгодно, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее журналист Economist Оливер Кэрролл на своей странице в соцсети X со ссылкой на источник рассказал, что достигнуто соглашение по прекращению огня в воздухе на Украине. Он также отметил, что в небе будут «сигналы о предварительных результатах этих переговоров».

Депутат отметил, что воздушное перемирие в настоящий момент невыгодно для России, которая имеет полное преимущество, однако верховный главнокомандующий знает картину боев СВО лучше, чем кто-либо, поэтому решение будет за ним. Он также подчеркнул, что договоренности, достигнутые в ходе переговоров, пока конкретно не озвучивались из определенных военно-политических соображений.

«Все равно конкретных положенных на бумагу договоренностей пока нет. Надо смотреть, насколько это повлияет на успехи и не сорвет ли это наступательный порыв наших войск, который сейчас сохраняется. Всем надо осознать, что произошло. Мы уже обожглись один раз, поэтому надо думать над военными картами», — сказал Колесник.

Ранее президент США Дональд Трамп, подводя итоги встречи 15 августа с российским коллегой Владимиром Путиным, оценил ее «на десятку» по десятибалльной шкале. На Аляске состоялись первые за четыре года переговоры между лидерами России и США.

