В России ответили на сообщения о достижении воздушного перемирия на Украине

Депутат Колесник: Воздушное перемирие с Украиной для России сейчас не выгодно

У России сейчас полное господство в воздухе в зоне проведения специальной военной операции (СВО), поэтому не факт, что перемирие для нас выгодно, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее журналист Economist Оливер Кэрролл на своей странице в соцсети X со ссылкой на источник рассказал, что достигнуто соглашение по прекращению огня в воздухе на Украине. Он также отметил, что в небе будут «сигналы о предварительных результатах этих переговоров».

Депутат отметил, что воздушное перемирие в настоящий момент невыгодно для России, которая имеет полное преимущество, однако верховный главнокомандующий знает картину боев СВО лучше, чем кто-либо, поэтому решение будет за ним. Он также подчеркнул, что договоренности, достигнутые в ходе переговоров, пока конкретно не озвучивались из определенных военно-политических соображений.

«Все равно конкретных положенных на бумагу договоренностей пока нет. Надо смотреть, насколько это повлияет на успехи и не сорвет ли это наступательный порыв наших войск, который сейчас сохраняется. Всем надо осознать, что произошло. Мы уже обожглись один раз, поэтому надо думать над военными картами», — сказал Колесник.

