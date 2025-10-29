Мир
Лавров прокомментировал изменение позиции Трампа по Украине

Лавров: Изменение позиции Трампа по Украине стало неожиданным и вызывает вопросы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСаммит на Аляске
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что изменение позиции президента США Дональда Трампа по Украине стало неожиданным и вызывает вопросы. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, американский лидер вернулся на позиции, которые «отражают лишь лихорадочное желание» стран Европы и президента Украины Владимира Зеленского добиться паузы, чтобы «вновь накачать оружием» Киев.

Лавров выразил надежду, что Трамп по-прежнему искренне стремится к разрешению украинского кризиса и сохранит приверженность тем принципам, которые были выработаны на саммите на Аляске.

Ранее Трамп в очередной раз пообещал добиться мира на Украине. По словам американского лидера, Соединенным Штатам под его руководством удалось урегулировать конфликт на Ближнем Востоке, но не на Украине. «Но мы его урегулируем», — пообещал он.

