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08:25, 21 апреля 2025Россия

В России подвели итоги объявленного Путиным пасхального перемирия

Политолог Марков: Политически пасхальное перемирие показало добрую волю России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пасхальное перемирие, которое было объявлено в зоне проведения специальной военной операции (СВО) президентом России Владимиром Путиным, с политической точки зрения продемонстрировало добрую волю России к миру. Итоги перемирия подвел политолог Сергей Марков в Telegram-канале.

«С человеческой точки зрения оно позволило миллионам людей спокойно сходить в церковь и отпраздновать Пасху. С военной точки зрения оно позволило войскам с обеих сторон забрать спокойно раненых и убитых с поля боя», — написал Марков.

По его словам, перемирие также позволило провести ротацию сил на линии боевого соприкосновения и перебросить к ней вооружения. Технически же перемирие, по мнению Маркова, было более выгодно украинской стороне как более слабой.

Итоги перемирия подвел и военкор Юрий Котенок. По его словам, Вооруженные силы Украины практически проигнорировали перемирие и соблюдал его лишь там, где это было выгодно ему самому.

Объявленное Путиным пасхальное перемирие продлилось с 18.00 по московскому времени 19 апреля до 00.00 21 апреля. Режим прекращения огня уже перестал действовать и не продлевался. Россия уже нанесла по Украине первый после 30-часового перерыва удар.

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