Закончилось объявленное Путиным пасхальное перемирие. По Украине уже нанесен первый после 30-часового перерыва удар

Истек срок объявленного Путиным пасхального перемирия

Истек срок пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Режим прекращения огня перестал действовать с 00:00 21 апреля.

Перемирие было объявлено, исходя из гуманитарных соображений, на время одного из главных христианских праздников. При этом российские военные должны были быть готовы к отражению возможных провокаций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Минобороны РФ подсчитало, что, несмотря на призыв прекратить огонь, подразделения ВСУ осуществили 900 ударов беспилотниками квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным российским регионам. Кроме этого, противник 444 раза обстрелял позиции российских бойцов из орудий и минометов.

Около 01:00 по московскому времени стало известно, что Украина подверглась первому удару после окончания перемирия. Авиация Воздушко-космических сил (ВКС) РФ начала сбрасывать бомбы в Сумской и Харьковской областях. Также авиаудару подверлись цели в Константиновке, Краматорске и Иванполье.

Командование ВСУ не сообщило бойцам о перемирии

Выяснилось, что на передовой командование ВСУ не донесло до бойцов информацию о перемирии. Это стало известно из допроса военногослужащего 225-й бригады, взятого в плен бойцами спецназа «Ахмат». Тот поведал, что им в час ночи 20 апреля приказали выдвинуться вперед, после рассвета их обнаружили и завязался бой. Командир Апти Алаудинов пообещал покарать нарушившее договоренность соединение.

Мы по-любому будем ставить вас «в позу Зю» Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Еще одним из резонансных инцидентов стало нападение на эвакуационную группу Вооруженных сил (ВС) России, отправившуюся за телом своего боевого товарища. Несмотря на то, что россияне обозначили себя двумя белыми флагами, по ним были нанесены удары с беспилотников и танка. При этом ВСУ дождались, пока российские военные отойдут подальше от укрытий. В результате тяжелые ранения получил один боец, его сумели вытащить из опасной зоны на руках. «До последнего верили, что на той стороне тоже люди», — приводит военный блогер Кирилл Федоров слова одного из бойцов.

Зеленский предложил новый формат перемирия

За несколько минут до окончания перемирия президент Украины Владимир Зеленский предложил новый формат режима прекращения огня. Он указал, что после того, как Путин предложил прекратить военые действия на время Пасхи, на Украине не было воздушных тревог. «Это формат тишины, который был достигнут и который легче всего продлить», — заявил политик. Зеленский также предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.

В МИД России прямо заявили, что Киев не соблюдал пасхальное перемирие. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что Киев «прицельно бил» по РФ не только дронами, но и американскими РСЗО HIMARS. Дипломат добавила, что украинская сторона и ранее игнорировала договоренности, в частности, нанося удары по гражданской и энергетической инфраструктуре во время 30-дневного моратория.