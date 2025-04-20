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12:56, 20 апреля 2025Россия

ВСУ ночью после перемирия осуществили 900 атак дронами и сбросов боеприпасов

Минобороны: ВСУ за ночь совершили 900 атак дронами и сбросов боеприпасов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В ночь с 19 на 20 апреля — после того как президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии — подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществили 900 ударов беспилотниками квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным российским регионам. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации оборонного ведомства, под атаку попали Брянская, Курская и Белгородская области. В результате есть повреждения гражданских объектов, раненые среди мирного населения, а также те, кого спасти не удалось.

В Минобороны уточнили, что в течение ночи украинские войска применили 48 дронов, в том числе один — по территории Крыма. Также противник 444 раза обстрелял из орудий и минометов позиции российских бойцов.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о неспособности Киева прекратить огонь даже на 30 часов.

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