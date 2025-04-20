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11:49, 20 апреля 2025Бывший СССР

В МИД России заявили о неспособности Киева прекратить огонь даже на 30 часов

Мирошник: Киев демонстрирует, что не способен даже на 30 часов прекратить огонь
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Киев, нарушив пасхальное перемирие, демонстрирует, что не способен прекратить огонь даже на 30 часов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Киев пытался забыть про 30-дневный режим прекращения огня по энергообъектам, а сейчас — 30-часовое перемирие — как-то очень тяжело», — сказал он.

По его словам, украинская сторона на протяжении прошлой недели напоминала о том, как настойчиво предлагала ввести такой режим прекращения огня.

Дипломат подчеркнул, что не помнит ни одного режима прекращения огня, который был бы успешным и долгосрочным, поэтому нет серьезных оснований говорить, что Украина в состоянии сделать это.

Раннее Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины нарушили пасхальное перемирие в ЛНР. Он уточнил, что ночью украинские военные обстреляли пригород Кременной.

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