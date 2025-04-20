В МИД России заявили о неспособности Киева прекратить огонь даже на 30 часов

Киев, нарушив пасхальное перемирие, демонстрирует, что не способен прекратить огонь даже на 30 часов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Киев пытался забыть про 30-дневный режим прекращения огня по энергообъектам, а сейчас — 30-часовое перемирие — как-то очень тяжело», — сказал он.
По его словам, украинская сторона на протяжении прошлой недели напоминала о том, как настойчиво предлагала ввести такой режим прекращения огня.
Дипломат подчеркнул, что не помнит ни одного режима прекращения огня, который был бы успешным и долгосрочным, поэтому нет серьезных оснований говорить, что Украина в состоянии сделать это.
Раннее Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины нарушили пасхальное перемирие в ЛНР. Он уточнил, что ночью украинские военные обстреляли пригород Кременной.