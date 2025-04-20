Зеленский порассуждал о продлении перемирия

Зеленский предложил новый формат перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский предложил новый формат перемирия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он указал, что после того, как российский лидер Владимир Путин предложил прекратить военые действия на время Пасхи, на Украине не было воздушных тревог. «Это формат тишины, который был достигнут и который легче всего продлить», — заявил политик. Зеленский также предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.

18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что месяц моратория на удары по украинским энергообъектам истек. При этом, добавил представитель Кремля, никаких новых указаний от Путина на тот момент не было. На следующий день глава России в ходе встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ констатировал, что Украина более 100 раз нарушила этот мораторий.