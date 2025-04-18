Песков заявил об окончании месяца моратория на удары по энергообъектам

Представитель Кремля Песков: Месяц моратория на удары по энергообъектам истек

Месяц моратория на удары по украинским энергообъектам истек. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Месяц действительно истек», — ответил он на вопрос журналистов, означает ли конец моратория то, что обе стороны могут возобновить удары по объектам энергетической инфраструктуры.

При этом, добавил представитель Кремля, никаких новых указаний от президента России Владимира Путина на данный момент не было.

В середине марта 2024 года была достигнута договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. При этом в Кремле неоднократно заявляли, что Россия продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергетическим объектам в отличие от Украины.