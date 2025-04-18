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12:49, 18 апреля 2025Россия

Песков заявил об окончании месяца моратория на удары по энергообъектам

Представитель Кремля Песков: Месяц моратория на удары по энергообъектам истек
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Месяц моратория на удары по украинским энергообъектам истек. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Месяц действительно истек», — ответил он на вопрос журналистов, означает ли конец моратория то, что обе стороны могут возобновить удары по объектам энергетической инфраструктуры.

При этом, добавил представитель Кремля, никаких новых указаний от президента России Владимира Путина на данный момент не было.

В середине марта 2024 года была достигнута договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. При этом в Кремле неоднократно заявляли, что Россия продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергетическим объектам в отличие от Украины.

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