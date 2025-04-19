Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:12, 19 апреля 2025Мир

Путин назвал количество нарушений Украиной моратория на удары по энергообъектам

Путин: Украина более 100 раз нарушала мораторий на удары по энергообъектам
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Украина более 100 раз нарушала мораторий на удары по энергообъектам. Количество нарушений договоренностей украинской стороной назвал президент России Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) Валерием Герасимовым, сообщает ТАСС.

«Мы знаем, киевский режим более 100 раз, как вы мне докладывали, нарушал договоренность о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре», — сказал российский лидер.

Ранее президент России объявил пасхальное перемирие. Оно продлится до нуля часов с воскресенья на понедельник». Однако президент обратил внимание на то, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил пасхальное перемирие

    Российский чиновник обматерил инвалида и пожалел об этом

    В РПЦ поприветствовали объявленное Путиным пасхальное перемирие

    Путин призвал армию к отражению возможных нарушений перемирия

    Путин назвал количество нарушений Украиной моратория на удары по энергообъектам

    Глава Генштаба России заявил об освобождении большой части Курской области

    Российский пилот сломал ключицу прямо перед полетом и вынудил срочно искать себе замену

    Путин обратился к Киеву после объявления о пасхальном перемирии

    Глава Генштаба России отчитался о продолжении наступления всех российских группировок

    Путин раскрыл подробности пасхального перемирия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости