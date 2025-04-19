Путин назвал количество нарушений Украиной моратория на удары по энергообъектам

Украина более 100 раз нарушала мораторий на удары по энергообъектам. Количество нарушений договоренностей украинской стороной назвал президент России Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) Валерием Герасимовым, сообщает ТАСС.
«Мы знаем, киевский режим более 100 раз, как вы мне докладывали, нарушал договоренность о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре», — сказал российский лидер.
Ранее президент России объявил пасхальное перемирие. Оно продлится до нуля часов с воскресенья на понедельник». Однако президент обратил внимание на то, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.