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00:51, 21 апреля 2025Россия

В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о пасхальном перемирии

Слуцкий: Зеленский обещал зеркальные действия, но зеркало оказалось кривым
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский обещал действовать зеркально в ответ на объявленное российским лидером Владимиром Путиным пасхальное перемирие, но зеркало оказалось кривым. Таким образом на нарушение режима прекращения огня Киевом отреагировал в своем Telegram-канале депутат Госдумы, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

«Украинские боевики, согласно сообщению Минобороны РФ, обстреливали позиции наших войск в ДНР 444 раза из орудий и минометов, нанесли 900 ударов беспилотными летательными аппаратами, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей», — напомнил он.

Кроме того, по словам Слуцкого, глава Украины попытался «перехватить инициативу» и предложил прекратить удары с использованием дальнобойных беспилотников и ракет по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 дней. «Пыль в глаза Западу в попытке предстать в "нимбе" миротворца и "отбить" таким образом введение пасхального перемирия российской стороной. (...) Врать и переводить стрелки — политическое кредо Зеленского», — подчеркнул он, отметив, что Киев неоднократно демонстрировал неспособность соблюдать договоренности.

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие 19 апреля. Зеленский заявил, что Киев готов действовать зеркально по этому вопросу. Режим прекращения огня перестал действовать с 00:00 21 апреля.

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