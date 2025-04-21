Стало известно о попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область в последний день перемирия

ВСУ за 20 апреля пять раз пытались прорваться в Краснояружский район

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последний день пасхального перемирия, 20 апреля, пять раз пытались прорваться на территорию Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Пять раз противник пытался прорваться на территорию Краснояружского района через лесные массивы. Северяне сбросами с коптеров обозначили вражеским штурмовикам полный контроль над данным участком госграницы», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что после ударов бойцы ВСУ прекратили движение и укрылись в чащобе. При этом три штурмовые группы противника также вышли из Миропольского в Сумской области, пресекли госграницу и укрылись в лесополосе. Еще две штурмовые группы пытались просочиться на территорию России в этом направлении в течение минувших суток.

Вместе с тем противник пытался двигаться в районе села Гоптаровка в Курской области – там были вскрыты две вражеские группы. Операторы беспилотников нанесли по ВСУ удары, после чего штурмовики сбежали в леса Сумской области.

Днем ранее, 20 апреля, уже сообщалось о попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область во время перемирия. В группировке войск «Север» тогда указывали, что попытка прорваться на российскую территорию не могла произойти по инициативе самих военнослужащих ВСУ.

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие продлилось с 18.00 по московскому времени 19 апреля до 00.00 21 апреля. Режим прекращения огня уже перестал действовать и не продлевался. Россия уже нанесла по Украине первый после 30-часового перерыва удар.

ВСУ не соблюдали объявленное перемирие, хотя Владимир Зеленский после объявленного перемирия заявил, что Киев готов действовать по этому вопросу зеркально. По данным Минобороны, за период прекращения огня ВСУ осуществили 900 ударов беспилотниками квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным российским регионам. Кроме этого, противник 444 раза обстрелял из орудий и минометов позиции российских бойцов.