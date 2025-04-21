Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:31, 21 апреля 2025Россия

Стало известно о попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область в последний день перемирия

ВСУ за 20 апреля пять раз пытались прорваться в Краснояружский район
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последний день пасхального перемирия, 20 апреля, пять раз пытались прорваться на территорию Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Пять раз противник пытался прорваться на территорию Краснояружского района через лесные массивы. Северяне сбросами с коптеров обозначили вражеским штурмовикам полный контроль над данным участком госграницы», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«Сосед бабушки похоронил 11 человек» Голод, бомбы и стаи одичавших собак. Как выживали беженцы Суджи и что помогло им продержаться?
«Сосед бабушки похоронил 11 человек»Голод, бомбы и стаи одичавших собак. Как выживали беженцы Суджи и что помогло им продержаться?
9 апреля 2025
«Леса выглядят так, как в Первую мировую» Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
«Леса выглядят так, как в Первую мировую»Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
14 марта 2025
«Сейчас нас убьют» Супруги прятались в колонии, бункере и ямах, выживая под Суджей. С десятками беженцев они оказались на Украине
«Сейчас нас убьют»Супруги прятались в колонии, бункере и ямах, выживая под Суджей. С десятками беженцев они оказались на Украине
13 марта 2025

Там подчеркивается, что после ударов бойцы ВСУ прекратили движение и укрылись в чащобе. При этом три штурмовые группы противника также вышли из Миропольского в Сумской области, пресекли госграницу и укрылись в лесополосе. Еще две штурмовые группы пытались просочиться на территорию России в этом направлении в течение минувших суток.

Вместе с тем противник пытался двигаться в районе села Гоптаровка в Курской области – там были вскрыты две вражеские группы. Операторы беспилотников нанесли по ВСУ удары, после чего штурмовики сбежали в леса Сумской области.

Днем ранее, 20 апреля, уже сообщалось о попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область во время перемирия. В группировке войск «Север» тогда указывали, что попытка прорваться на российскую территорию не могла произойти по инициативе самих военнослужащих ВСУ.

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие продлилось с 18.00 по московскому времени 19 апреля до 00.00 21 апреля. Режим прекращения огня уже перестал действовать и не продлевался. Россия уже нанесла по Украине первый после 30-часового перерыва удар.

ВСУ не соблюдали объявленное перемирие, хотя Владимир Зеленский после объявленного перемирия заявил, что Киев готов действовать по этому вопросу зеркально. По данным Минобороны, за период прекращения огня ВСУ осуществили 900 ударов беспилотниками квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным российским регионам. Кроме этого, противник 444 раза обстрелял из орудий и минометов позиции российских бойцов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    По Киеву нанесли комбинированный удар

    Джонсон назвал уничтожающий западную цивилизацию мессенджер

    Сыгравшая свадьбу с рекой участница ток-шоу рассказала об отношениях с ней

    ВСУ получат бронированную платформу UNEX UGV

    Стало известно о попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область в последний день перемирия

    На Западе раскрыли судьбу Украины без американской помощи

    Военкор подвел итоги объявленного Путиным пасхального перемирия

    Google признали виновным в разглашении данных погибших на СВО российских военных

    В Японии отреагировали на пасхальное перемирие

    Раскрыты секреты умопомрачительного секса в машине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости