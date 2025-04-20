Стало известно о попытках прорыва ВСУ в Белгородской области во время перемирия

Российский БПЛА вскрыл пересечение границы штурмовиками ВСУ под Белгородом

Утром в воскресенье, 20 апреля, российский разведывательный беспилотный летальный аппарат (БПЛА) вскрыл пересечение границы штурмовыми группами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Поповки Краснояружского района Белгородской области. О попытке прорыва во время пасхального перемирия сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Авторы поста считают, что попытка прорваться на российскую территорию не могла произойти по инициативе самих военнослужащих ВСУ. «Сейчас не имеет особого значения, чей приказ выполняли эти штурмовики. Даже если эта инициатива принадлежит главарю украинских формирований на направлении Ширяеву, это не отменяет факта срыва перемирия», — говорится в сообщении.

Там же указывается, что подобные действия украинской стороны демонстрирует неспособность киевских властей контролировать своих бойцов и говорят о необходимости создания многокилометровой санитарной зоны вдоль всех границ России.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов действовать зеркально по данному вопросу. «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — подчеркнул он.