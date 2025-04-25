Марочко: ВС России продвинулись у Двуречной

Российские войска в ходе успешных боевых действий продвинулись у Двуречной в Харьковской области. Об этом сообщает в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В районах населенных пунктов Тополи, Каменка и Красное Первое ВС РФ выровняли передовую линию и закрепились на новых рубежах», — заявил экс-военный.

Он добавил, что российские войска также продвинулись у Фиголевки и Западного.

Ранее стало известно, что российские войска совершили рывок в Донецкой народной республике и продвинулись почти на километр. По словам Марочко, Вооруженным силам России удалось значительно расширить зону контроля западнее Белогоровки.