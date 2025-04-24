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08:49, 24 апреля 2025Бывший СССР

Российские военные совершили рывок в ДНР

Марочко: ВС России совершили рывок и продвинулись на 800 метров у Белогоровки
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные совершили рывок и продвинулись почти на километр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

«В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось расширить зону контроля западнее Белогоровки. Уничтожив оборонительный рубеж противника восточнее Григоровки, соседней ДНР, и совершив рывок, российские бойцы приблизились к населенному пункту на расстояние порядка 800 метров», — сообщил Марочко.

Подполковник НМ ЛНР в отставке уточнил, что в настоящее время российские войска на данном участке фронта закрепляются на новых позициях.

Марочко также рассказал о срыве ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Она планировалась в районе Купянска, между Великой и Малой Шапковкой.

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