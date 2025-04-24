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06:38, 24 апреля 2025Бывший СССР

Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

Марочко: ВС РФ сорвали ротацию ВСУ под Купянском в Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Российские военные комбинированным ударом сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко..

По его словам, подразделения ВСУ попытались провести ротацию между Великой и Малой Шапковкой в ночное время суток, однако ВС России оперативно выявили сосредоточение украинских бойцов. В результате ВСУ потеряли 12 солдат и 1 военную машину.

Ранее Марочко сообщил, что российские военные продолжили накаты на ВСУ под Купянском. Он добавил, что такие действия продолжаются у населенных пунктов Кондрашовка, Кучеровка, Петропавловка, Ивановка и Колесниковка. «В целом можно говорить о возобновлении освободительных действий и дальнейшем продвижении наших войск», — отметил эксперт.

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