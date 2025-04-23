Российские военнослужащие возобновили накаты на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
Марочко уточнил, что российские военные продолжили накаты на ВСУ под Купянском Харьковской области. Кроме того, эти действия продолжаются у населенных пунктов Кондрашовка, Кучеровка, Петропавловка, Ивановка и Колесниковка.
«В целом можно говорить о возобновлении освободительных действий и дальнейшем продвижении наших войск», — подчеркнул он.
Ранее Марочко рассказал о нарушениях перемирия нацбатальонами ВСУ. По его сведениям, украинские войска пытались атаковать позиции ВС России в Луганской и Донецкой народных республиках.