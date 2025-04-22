Марочко: Нацбатальоны ВСУ во время перемирия попытались атаковать в ЛНР и ДНР

Националистические батальоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать позиции Вооруженных сил (ВС) России в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) во время пасхального перемирия. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Украинские националистические подразделения попытались воспользоваться ситуацией и вернуть ранее утраченные позиции», — подчеркнул военный эксперт.

Марочко рассказал о о нарушениях режима прекращения огня нацбатальонами ВСУ в районах населенных пунктов Надия, Новоегоровка, Макеевка (ЛНР), Новое, Григоровка и Белогоровка. По его информации, ВС России отразили все атаки украинских военных и не допустили прорыва линии фронта.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский назвал поражение Украины вопросом времени. Он заявил, что ВСУ могут столкнуться с тотальной нехваткой вооружений уже в мае этого года.