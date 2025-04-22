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08:21, 22 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады назвал поражение Украины вопросом времени

Депутат Дубинский: Военное поражение Украины становится вопросом времени
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Поражение Украины в вооруженном конфликте с Россией является вопросом времени. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Нет другого варианта: все будут болтаться на столбах. Потому что в текущих условиях без американской военной поддержки и при словесной поддержке Европы, военное поражение — это лишь вопрос времени», — высказался политик.

Дубинский рассказал о переданном Украине ультиматуме США об объявлении полного прекращения огня и оценил возможные последствия в случае прекращения помощи от Белого дома. Депутат заявил, что в таком сценарии Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с нехваткой вооружений уже в мае этого года. Он отметил, что единственной существенной поддержкой ВСУ от Европы стала передача Германией 15 танков Leopard и 100 тысяч снарядов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый формат переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Киев готов к конструктивным шагам, чтобы добиться прекращения огня и установления длительного мира.

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