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12:54, 15 мая 2025Россия

Министр обороны в день переговоров обратился к российским военным в зоне СВО

Белоусов поздравил занявших Торское в зоне СВО российских бойцов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов в день переговоров в Стамбуле обратился к российским военным в зоне специальной военной операции на Украине, поздравив их с освобождением населенного пункта Торское в Донецкой народной республике. Его слова опубликованы в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

Белоусов отметил, что 19-й танковый, 31-й, 36-й и 37-й мотострелковые полки Вооруженных сил России уверенно продвигаются вперед на Краснолиманском направлении, прорывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи.

«Проявляя стойкость и упорство, мастерство и выучку, военнослужащие соединения продолжают беречь славные традиции героев и бойцов прошлых лет и достигать высоких результатов при выполнении боевых задач», — заявил министр обороны.

Он уточнил, что почти 10 тысяч военнослужащих дивизии награждены государственными и ведомственными наградами.

О взятии Торского стало известно в четверг, 15 мая. Село заняли подразделения российской группировки войск «Запад».

В этот же день российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с украинской стороной, которые запланированы на 15 мая. Ее возглавил помощник президента России Владимир Мединский.

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