Марочко рассказал о борьбе российских военных с «лисьими норами» ВСУ

Марочко: Силы России закрепились у Серебрянки в ДНР и начали зачистку территорий

Российские военные после стремительного рывка закрепились в окрестностях Серебрянки в Донецкой народной республике (ДНР) и приступили к зачистке местности от формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Как утверждает собеседник агентства, на данном участке фронта у украинской армии «огромное количество так называемых лисьих нор», в которых укрываются по 2-3 бойца, периодически открывающих огонь по российским военнослужащим.

«Контактные бои здесь происходят на регулярной основе. Российские бойцы уже выработали тактику борьбы с подобного рода деятельностью противника и на данный момент эффективно применяют ее на практике», — сообщил Марочко. Он добавил, что выжить солдатам ВСУ в подобных условиях почти невозможно, те, кто отказался сдаваться в плен — гарантировано ликвидируются.

Ранее российский военный рассказал о «лисьих норах» с ножами ВСУ. Боец отметил, что прежде украинские солдаты не пользовались такими приемами.