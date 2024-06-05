Российский военный рассказал о «лисьих норах» с ножами ВСУ

Российский военный сообщил о самодельных ловушках ВСУ на купянском направлении

Вооруженные силы Украины создают на купянском направлении различные самодельные ловушки и подземные укрепрайоны. Об этом сообщил командир штурмовой роты 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии российской группировки сил «Запад» с позывным Таракан, передает РИА Новости.

«В плане обороны они используют множество ухищрений (...). Они роют ямы неглубокие, прям небольшие. Ну и снизу там колья или ножи, что-то ставят и прикрывают это все (...). "Лисья нора", как у нас там принято [называть]», — рассказал российский военный. Он добавил, что в таких «лисьих норах» украинские бойцы укрываются во время обстрела.

Таракан отметил, что ранее ВСУ не пользовались такими приемами. По его словам, в настоящее время украинские войска могут создавать целые «подземные города» с отдельными комнатами и квартирами.

Военнослужащий также раскрыл подробности о заминированных опорных пунктах, которые ВСУ оставляют при отходе с позиций. Он уточнил, что российские солдаты встречали калитки в траншеях, на которые красной краской были нанесены различные знаки. За ними, объяснил Таракан, находилась взрывчатка.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал о проблемах ВСУ с маскировкой на купянском направлении. По его словам, за сутки российские военные нанесли ряд точных ударов по скоплениям украинского вооружения и военной техники.