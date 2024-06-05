В ЛНР рассказали о проблемах ВСУ с маскировкой

Марочко: у ВСУ на купянском направлении проблемы с маскировкой техники

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении возникли ощутимые проблемы при попытках замаскировать военную технику и личный состав. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Согласно информации его источников, за прошедшие сутки российские подразделения нанесли ряд точных ударов по скоплениям вооружения и военной техники и пунктам временной дислокации ВСУ в районе Купянска.

Марочко пояснил, что украинское командование постоянно проводит передислокацию техники и меняет расквартирование военнослужащих, однако это никак не влияет на обнаружение российскими войсками военных целей. Более того, был поражен ряд объектов, где ВСУ находились менее суток.

Ранее Марочко рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России продвинулись у населенного пункта Стельмаховка в ЛНР после неудачной попытки ВСУ контратаковать российские подразделения на этом участке фронта 3 июня.