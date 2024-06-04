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12:03, 4 июня 2024Бывший СССР

Российская армия продвинулась в ЛНР после неудачного наступления ВСУ

Армия России продвинулась у Стельмаховки в ЛНР после неудачного наступления ВСУ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись у населенного пункта Стельмаховка в Луганской народной республике (ЛНР) после неудачной попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать российские подразделения на этом участке фронта 3 июня. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

Он отметил, что на сватовско-кременском направлении ВСУ «переходят к маневренной обороне» и на попытки ВС России продвинуться на этом участке фронта отвечают контратаками.

Однако 3 июня украинские подразделения попытались перейти в контратаку, но безуспешно.

Ранее Марочко рассказал о проблемах с западной техникой ВСУ из-за жары. По его словам, высокие температуры и засушливая погода спровоцировали повышение содержания пыли в воздухе, что отрицательно отразилось на работе поставленной странами НАТО бронетехники.

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      Илья Таксюр
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